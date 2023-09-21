إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

القاهرة - سامية سيد - أفاد متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت، بأن إطلاق نار وقع على المنشأة الدبلوماسية، دون وقع إصابات. وقال جيك نيلسون لوكالة "رويترز" إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وأوضح أنه "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وتابع: "لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وتمتلك واشنطن مجمعا دبلوماسيا ضخما في لبنان، يقع على بعد حوالي 13 كيلومترًا من وسط العاصمة بيروت، وتم بناؤه على موقع السفارة الحالية، ويبدو وكأنه مدينة بحد ذاتها.

يمتد المجمع على مساحة 43 فدانًا، في ضاحية عوكر ببيروت، وتبلغ مساحته ضعفين ونصف تقريبًا مساحة الأرض التي يقع عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعبًا لكرة القدم.