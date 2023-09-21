شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحدد ضوابط حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يفضل الحصول على المكمل الغذائى المناسب للحالة الصحية للأم الحامل لعلاج الأنيميا، وذلك بعد استشارة الطبيب وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية بكافة مراكز ووحدات الصحة بالجمهورية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها: "رعايتك طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوما علينا"، واستكملت: "مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الكشف والمتابعة والعلاج للأمراض المنتقلة من الأم للجنين مجانًا".

ووجهت الوزارة السيدات لزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، لافتة إلى أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ90 مركزًا للإحالة لفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية.