شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو وقطار LRT لتوفير الوقت والجهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية للأنفاق وسائل حديثة للدفع وقطع التذاكر فى شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT، والذى شهد طفرة ونموا متزايدا فى معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة فى أوقات الذروة التى يتزايد فيها عدد الركاب وتخفيف الازدحام.

- الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها وبها نسب تخفيض كبيرة.

- بطاقة المحفظة الإلكترونية التى يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها فى خطوط المترو.

- ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة فى عدد من المحطات، ويتم إدخال المحطة المتواجد بها ومحطة الوصول ودفع النقود ثم استلام التذكرة.

- بالإضافة إلى تذاكر استخدام المرة الواحدة التى يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن استخدام وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة يساهم فى توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، التى تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

وفى إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتى تدعم سياسة الدولة فى توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.