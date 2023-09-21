آخر فرصة.. جامعة عين شمس تغلق اليوم باب التحويلات وطلبات نقل القيد

القاهرة - سامية سيد - يغلق قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس.

والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتى تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمى فى الخدمات التعليمية، والتى توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب فى خدمة التحويلات المركزية التى تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومى وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

وللطلاب الراغبين فى التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية.

وتتم التحويلات فى إطار النسبة التى تحددها مجالس الكليات وفى ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التى لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات، والأولوية فى التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم فى النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل، كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوى القدرات الخاصة والمفصولين.