شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الصيدلة بجامعة حلوان تستقبل الطلاب المستجدين فى يوم تعريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على تقديم الدعم الدعم الكامل للطلاب في رحلتهم الأكاديمية للطلاب في رحلتهم الأكاديمية، موضحا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية تحفز على التفكير والإبداع، ونقدم دعمًا شاملاً من خلال مختلف البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

وأوضحت جامعة حلوان فى بيان لها أن كلية الصيدلة نظمت يوما تعريفيا للطلاب المقبولين بالكلية فى العام الجامعى الجديد 2023 -2024، وكان فى استقبالهم الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية وممثلين للأقسام العلمية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورئيس اتحاد الطلاب بالكلية وبعض الخريجين.

تضمن اليوم فعاليات متنوعة منها تعريف الطلاب الجدد بأقسام الكلية وطبيعة الدراسة بها والأقسام داخل الكلية وطبيعة الدراسة داخل كل قسم والتعرف على برامج الكلية المختلفة المتاحة، وما تقدمه هذه البرامج من فرص عمل كي يتيسر للطلاب المفاضلة بينها في ضوء ميول الطالب ورغباته في سوق العمل، كما تم تسليط الضوء على الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب، وحثهم على المشاركة فيها، حيث تم تقديم نظرة شاملة على الخدمات التي تقدمها الكلية من القوافل الطبية وحملات التوعية والتدريبات لتطوير مهارات التواصل ومهارات البحث عن فرص العمل المستقبلية للخريجين.

وقالت الجامعة، إن هذا اليوم التفاعلي يعكس جهد الكلية الكبير في تقديم بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة للطلاب، ويعزز من روح التعاون بين الطلاب.

وأشارت الجامعة إلى أنه في إطار استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد نظمت الكلية دورة تدريبية لأعضاء الهيئة المعاونة في الإسعافات الأولية والأمن والسلامة داخل المعامل وذلك لضمان قدرة الهيئة المعاونة علي التعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الدروس العملية، وعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتورة هبه طه معاون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مروة عزب مدير وحدة الخدمات الصيدلية.