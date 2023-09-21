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توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور، والذي يطبق بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذى يبدأ 30 سبتمبر الجارى 

 

الوحدة الأولى ما النظام ؟

 

المفهوم الأول : الخلية كنظام

 

- ابدأ - الدرس الأول الأنشطة 1:4 بداية 30 سبتمبر. 

 

- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر. 

 

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر.

 

المفهوم الثاني: الجسم كنظام 

 

- الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة 5:1  21 أكتوبر.

 

- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر.

 

- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر.

 

المفهوم الثالث: الطاقة كنظام 

 

- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر .

 

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر.

 

- مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر.

 

الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة

- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.

 

ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر . 

 

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر.

 

المفهوم الثاني انتقال الحرارة

- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر.

 

- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر.

 

- مشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة.

 

- المراجعة

 

- امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

 


توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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