توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم للصف السادس الابتدائى للعام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الجديد والمطور، والذي يطبق بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذى يبدأ 30 سبتمبر الجارى الوحدة الأولى ما النظام ؟ المفهوم الأول : الخلية كنظام - ابدأ - الدرس الأول الأنشطة 1:4 بداية 30 سبتمبر. - الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة ٨:٥» 7 أكتوبر. - الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13» 14 أكتوبر. المفهوم الثاني: الجسم كنظام - الدرس الأول والدرس الثاني الأنشطة 5:1 21 أكتوبر. - الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6» 28 أكتوبر. - بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة ٩ : ١٣» 4 نوفمبر. المفهوم الثالث: الطاقة كنظام - الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7» 11 نوفمبر . - الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13» 18 نوفمبر. - مشروع الوحدة ، الأسئلة 25 نوفمبر. الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة - المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة. ابدا - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1 : 6) 2 ديسمبر . - الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 9 ديسمبر. المفهوم الثاني انتقال الحرارة - الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6» 16 ديسمبر. - بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12» 23 سبتمبر. - مشروع الوحدة والمشروع البيئي والأسئلة. - المراجعة - امتحانات الفصل الدراسي الأول. - إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق27 يناير 2024 و تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

توزيع المنهج المطور فى مادة العلوم

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