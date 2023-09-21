شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تبدأ حملات للإعلاء من قيمة المشروعات الصغيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
كان وزير العمل حسن شحاتة قد أعلن منذ أيام في دورة تدريبية لمحرري العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية إطلاق حملة توعيه، موجها مديريات العمل بتنفيذ ذلك من خلال التنسيق مع كافة شركاء التنمية،وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك مع الشباب، وأيضا حث وسائل الإعلام على التوسع في الفقرات والبرامج والتقارير الإعلامية بشأن تحقيق ذلك الهدف، ورصد جهود الدولة ،والنماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف.
كما وجه الوزير إدارة الإعلام بالوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين بأن تتخلل كل الأنشطة فقرات قصيرة عن قيمة العمل، وأهمية التدريب المهني، وخطط الدولة لربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
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