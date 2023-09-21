الداخلية تكشف ملابسات ادعاء تسميم صاحب مطعم للكلاب بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نُشر بأحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" مدعوما بصور تضمن الادعاء بقيام مالك أحد المطاعم بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة بتسميم الكلاب الضالة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من متطوعة بإحدى الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان برصدها مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام العاملين بالمطعم المشار إليه بوضع الطعام لبعض الكلاب الضالة بجوار المطعم، وعقب ذلك تفقد الكلاب توازنها ثم يقوموا بوضعها في أجولة بلاستيكية للتخلص منها.

ومن جانبه حضر المدير المسؤول عن المطعم "نجل صاحب المطعم" لقسم الشرطة وأنكر ما جاء بأقوال المُبلغة.

وأوضح بأنه عثر على بعض الكلاب الضالة نافقة بجوار المطعم جهة عمله، وتم التخلص منهم بمعرفته لوجود روائح كريهة بالمنطقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.