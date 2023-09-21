صورها أثناء الزواج وشهَّر بها.. ضبط شخص ضرب طليقته في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفي مع سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.

بالفحص تبين أن المشكو في حقه المذكور محكوم عليه في قضيتين "جنح اقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدي عليها والتشهير بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو في حقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.