9 نوفمبر.. الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، مد أجل الحكم على المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 9 نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيله.

نسبت النيابة لـ"عبد الهادي" تهمة نشر أخبار كاذبة في 3 مقالات كتبها عبر حسابه على موقع فيسبوك بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

كانت النيابة العامة أحالت مؤسس الحركة المدنية إلى المحاكمة مرة أخرى في القضية رقم 1206 لسنة 2023 بتهمة "حيازة منشورات".

وكتب مؤسس الحركة المدنية عقب إعلانه بالمحاكمة "تسلمت استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، باكر الخميس 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023".

يذكر أن الرئيس السيسي كان أصدر عفوًا رئاسيًا عن "عبد الهادي" في يونيو 2022 بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة".