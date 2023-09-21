شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، و التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين و في مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم و بصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وأوضح عوض فى تصريحات اليوم أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية و من بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذى سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهرى أكتوبر و نوفمبر

وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش، ومستفيد مؤكدا أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد انعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .