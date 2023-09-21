سرقة وطمع ينتهي بجثة وبركة دماء.. الداخلية تكشف لغز مقتل سائق العبور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وضبطت مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من موظف بالمعاش- مقيم بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص مجهولين بالتعدي بالضرب على نجله سائق مركبة تروسيكل له معلومات جنائية حال سيره بالتروسيكل خاصته دون لوحات معدنية بدائرة القسم وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف الجناة أنهم حال سيرهم بدائرة القسم بمركبة تروسيكل دون لوحات معدنية ملك أحدهم بغرض سرقة بعض أغطية بالوعات الصرف الصحي تصادف لهم قيام المجني عليه بسرقة أحد الأغطية فاختمر في ذهنهم فكرة الاستيلاء على الغطاء منه، فقاموا بافتعال مشاجرة معه وحال مقاومته تعدي عليه أحدهم بقطعة حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء على غطاء البالوعة ولاذوا بالهرب وقاموا ببيع الغطاء لعميلتهم سيئة النية ربة منزل- تم ضبطها والغطاء المستولى عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.