دافعت عن أختها حتى الموت.. كواليس مقتل فتاة بطعنات زوج شقيقتها بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقة زوجته بعابدين.

كشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بين المتهم وزوجته - يحملان جنسيه إحدى الدول - أثناء عملها في مطعم تملكه، تطورت إلى مشاجرة واعتدى عليها بالضرب واللكم.

أضافت التحقيقات أن المتهم أصيب بحالة هياج فاستل سكين أخفاه بين ملابسه وشرع في قتل زوجته، لكن شقيقتها تدخلت لمنعه، فسدد إليها عدة طعنات أودت بحياتها.

صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.