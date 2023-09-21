"قوات الدفاع الشعبي والعسكري" تنظم ندوتين تثقيفيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بالمركز الأوليمبي بالمعادي ومسرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتم، خلال الندوتين، تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصري.

وألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الندوة الأولى، كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لتنمية الوعي الوطني لدى أبناء الشعب المصري، والدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة لحماية حدود الدولة والتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وأشار وزير الرياضة إلى أهمية عقد تلك الندوات لتعريف الشباب المصري بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري بالإضافة إلى جهودها في استكمال مسيرة التنمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما ألقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال الندوة الثانية، كلمة أشار خلالها إلى التقدير لجهود القوات المسلحة المبذولة في دعم ركائز الأمن القومي المصري، ودورها في التعاون مع الوزارات لإنجاز المشروعات القومية وفق رؤية الدولة المصرية.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال الندوتين، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور.

وأشار إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصري بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء، والختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.​