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أول الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل فى كل الأنحاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين  المقبل 25 سبتمبر  2023 كما يلى:

الخميس  21 سبتمبر : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  26 درجة


الجمعة  22 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى  25 درجة


السبت  23 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى  25 درجة


الأحد  24 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى  25 درجة

 


الإثنين  25 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى  25 درجة

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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