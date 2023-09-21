شكرا لقرائتكم خبر عن أول الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل فى كل الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023 كما يلى: الخميس 21 سبتمبر : الخميس 21 سبتمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

الجمعة 22 سبتمبر : الجمعة 22 سبتمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

السبت 23 سبتمبر : السبت 23 سبتمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

الأحد 24 سبتمبر : الأحد 24 سبتمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

الإثنين 25 سبتمبر : الإثنين 25 سبتمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

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