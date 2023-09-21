شكرا لقرائتكم خبر عن أول الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل فى كل الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023 كما يلى:
الخميس 21 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة
الجمعة 22 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة
السبت 23 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
الأحد 24 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
الإثنين 25 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
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