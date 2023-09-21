شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى اليمنى يشيد بدور مصر فى استقبال ملايين النازحين واللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، إن الحروب فى العالم شردت ملايين النازحين واللاجئين داخليا وعبر الحدود والقارات الذين استقبلهم أشقاء أوفياء فى المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركيا وباقي الأقطار والدول حول العالم.

كما أكد العليمى دعمه لكافة المساعي الرامية لإحلال السلام في السودان وفي المقدمة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بما يعيد لهذا البلد العزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالتزامن مع مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انطلقت أعمالها أول أمس الثلاثاء.