شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تمد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية وتستقبل معارض "أهلا مدارس "الرئيسية بمدينة نصر وشارع فيصل بالجيزة الجمهور و يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% كما تم إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا فى القرى والميادين العامة .

وانطلقت معارض "أهلا مدارس" فى العديد من المحافظات، ويتم توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وتوفر معارض " أهلا مدارس " السلع الغذائية ومنتجات اللحوم ، حيث يتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ 8 جنيهات سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.