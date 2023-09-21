شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف حسام شوقى للقيام بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حسام شوقي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للقيام بأعمال رئيس المركز خلفا للدكتور عبدالله زغلول الذي بلغ سن التقاعد.

وحصل "شوقي" حاصل على بكالوريوس العلوم والماجستير والدكتوراه في الكيمياء - كلية العلوم جامعة عين شمس، ودراسات ما بعد الدكتوراه بقسم الهندسة الكيميائية-كلية الهندسة-جامعة ديوك-أمريكا، وأستاذ كيمياء المياه ومؤسس ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه -بمركز بحوث الصحراء.

ويشغل شوقى المنسق العام للتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تحلية المياه، وعضو مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكان نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.