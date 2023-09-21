شكرا لقرائتكم خبر عن رموز الجالية المصرية بفرنسا يدشنون حملة "مواطن" لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من رموز الجالية المصرية البارزين فى فرنسا عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار "كن مع الوطن"، وذلك استعداد للانتخابات الرئاسية المقرر الإعلان عن جدولها الزمني من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري.

كان على رأس المدشنين لهذه الحملة صالح فرهود رئيس الجالية بباريس وعبد الحميد نقريش رئيس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بفرنسا والناشطة البارزة بالعمل المصري العام بفرنسا الدكتورة جيهان جادو والشاعر نشأت الحصري، بالإضافة إلى نسيم كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج .

وقال صالح فرهود، إن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في جميع الأراضي الفرنسية علي المشاركة في هذه الانتخابات، وذلك لكي يعلم العالم كله أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لمصر هيبتها ووضعها في مقدمة الدول بنشاطه الهائل ومشروعاته القومية العملاقة، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية المصرية بفرنسا يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن جانبه، قال عبد الحميد نقريش إن أبناء الجالية المصرية في فرنسا يعلمون دقة الموقف الدولي والمحلي في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر والعالم ومن هنا فإن الغالبية الساحقة من أبناء الجالية المصرية في فرنسا تدعم بكل قوة ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

أما الدكتورة جيهان جادو فأكدت على الأهمية المطلقة لضرورة ممارسة أبناء الجالية المصرية في فرنسا لحقوقهم الدستورية وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما ستعمل حملة مواطن لدعم مصر على توعية أبناء الجالية للتمسك به وممارسة هذا الحق في ذات الوقت الذي ستعمل فيه الحملة على حشد أكبر عدد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية، مضيفة أن أبناء الجالية المصرية في الخارج عموما وفى فرنسا خاصة فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي ولذلك فهم جميعا يقفون صفا واحد في ظهر مصر والرئيس.

ومن جانبه، أكد نشأت الحصري على أهمية مشاركة المصريين في فرنسا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لترسيخ الحياة الديمقراطية، خاصة في ظل الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة هذا الذي يدفعنا لإعلان دعمنا المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأخيرا قال نسيم كامل إن تدشين حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في فرنسا إنما هو إعلان عن دعم الجالية المصرية في فرنسا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة يشهد بها الجميع في داخل مصر وخارجها.