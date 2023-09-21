شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين بديل العشوائيات بمنشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر، والذى يشمل عمارات سكنية وورش حرفية و أسواق للجملة ، ومباني خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات ، وكنيسة ، ومدرسة مَهنية ، ونادى اجتماعى ، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية ، وحدة إسعاف ، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.

والمشروعات التى يتم تنفيذها بحى منشأة ناصر تأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدى خدمات متكاملة للمواطنين فى إطار حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.