شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة والآثار تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى لدولة نيبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى الاحتفالية التي أقامتها سفارة دولة نيبال بالقاهرة بمناسبة العيد القومى لدولة نيبال، وذلك بحضور السفير سوشيال لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة.

وقد حضر الاحتفالية الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وسفراء عدد من الدول بالقاهرة.

وخلال الاحتفالية ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بتهنئة دولة نيبال بعيدها القومى والتأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ونيبال في العديد من المجالات لاسيما السياحة.

كما أشارت إلى أن السياحة المصرية تسير بخطى ناجحة وثابتة لاستعادة معدلاتها قبل عام 2019 بل وتجاوز هذه المعدلات، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة ترتكز على محاور ثلاثة هي العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وتطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وأوضحت جهود الوزارة في العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية والتي من بينها التفعيل المستمر للدور الرقابى للوزارة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بكافة المنشآت الفندقية والسياحية، والعمل على تنويع المنتج السياحى من خلال تعزيز أنماط وأنشطة سياحية واعدة مثل السياحة الاستشفائية وسياحة الطعام وغيرها، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالسياحة الميسرة خاصة في المتاحف والمواقع الأثرية وذلك لإتاحة الفرصة للسائحين من ذوى الهمم بالاستمتاع بتجربتهم السياحة في مصر.

كما نوهت عن لقائها السابق مع السفير سوشيال لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة خلال شهر يناير الماضي لمناقشة أوجه التعاون السياحى بين مصر ونيبال والتي من بينها السياحة الروحانية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير سانت كاترين التي تعد من المقاصد السياحية الروحانية الهامة في مصر.

وخلال الاحتفالية، تحدث سفير دولة نيبال بالقاهرة حيث أشاد بالعلاقات الثنائية بين مصر ونيبال على مر السنين وأن هذه العلاقات تتسم بالنمو والازدهار، مشيراً إلى تعاون الدولتين فى المنتديات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أوضح أن كلا البلدين تمتلكان قدرات وإمكانيات هائلة تعزز التعاون الاقتصادي المتبادل الذى يحقق الفائدة للجانبين مؤكداً أن تزايد عدد السائحين الوافدين من نيبال إلى مصر يعكس نمو العلاقات بين الجانبين.