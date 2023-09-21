مقتل شاب بالرصاص في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب بطلق ناري بسبب تجدد خلافات بمنطقة المقطم.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل.

وجه رئيس مباحث القطاع بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الحادث تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص مقتل شاب يدعى "نادر.أ." تبلغ من العمر ٣٤ سنة بطلق ناري على يد آخر.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح وتحرر محضر.