برلمانية: عرض الآثار المصرية في الصين يفتح أسواقًا جديدة للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبرت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن توقيع اتفاق بين القاهرة وبكين يسمح بعرض القطع الأثرية المصرية في الصين بدءًا من العام المقبل هو خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس إرادة حقيقية في الانفتاح شرقًا نحو أسواق غير تقليدية.

وقالت إن السياحة القادمة من الصين لدول العالم سجلت تزايدًا كبيرًا خلال السنوات التي أعقبت انتهاء جائحة كورونا، فيما تشير تقديرات أن أكثر من 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن التوصل لاتفاق يسمح بعرض أكثر من 170 قطع أثرية متنوعة في ثلاث مدن صينية تشمل المكتبة الوطنية الصينية ببكين، في الفترة ما بين شهري مايو إلى أغسطس العام المقبل سيعزز من الحضور المصري في الصين التي صدرت وحدها أكثر من 150 مليون سائحًا لدول العالم قبيل جائحة كورونا، فيما بلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من 250 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يؤكد أهمية خطوة عرض قطع الآثار المصرية في المدن الصينية.

وأكدت النائبة أن الاستراتيجية الوطنية للوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 تتطلب المزيد من التحركات على كافة المستويات، وأن تتضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة للوصول لهذا الهدف، مشيرة إلى أن السماح للسائح الصيني بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول لمصر تعد خطوة هامة في هذا الاتجاه.

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