شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يطلع على العمل بوزارة العدل ويوجه بتطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها اطلاع الرئيس السيسى على أنظمة العمل بوزارة العدل وتوجيهه بالتطوير التقنى والشامل للمنظومة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





الصحة: تقديم 353 ألفا و617 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» أمسأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 353 ألفا و617 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 20 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.





مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن رفع جلساته وتعليق أعماله مؤقتاأعلنت إدارة الحوار الوطنى رفع الجلسات بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأى العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته، وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.





الرئيس السيسى يطلع على استراتيجية تطوير "العربية للتصنيع".. إنفوجرافاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.





رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء نويبع البحرىقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بجولة لتفقد أعمال التطوير بميناء نويبع البحري، حيث تم تفقد صالات السفر والوصول، ومنطقة الجوازات، كما تفقد عدداً من المحال والبازارات، كما تابع حركة عدد من السفن من وإلى الميناء، وتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسهيل كافة الإجراءات المقدمة للركاب، خاصة وأن حركة سفر الركاب والشاحنات بحراً الى الأردن، ومنها إلى العراق والدول العربية والخليجية، تبدأ من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة بالأردن عبر شركة الجسر العربي للملاحة البحرية المملوكة لمصر والأردن والعراق.





أول الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل فى كل الأنحاءكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية"بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلون علي شهادة النيل الدولية، وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني:





الموضوعات المقررة فى منهج الأحياء للثانوى العام بالعام الدراسى الجديد.. صورحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والموضوعات المقرر تدريسها فى منهج الأحياء للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول من الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تخصيص شهر يناير للمراجعة استعداداً لامتحانات نصف العام 2024، مؤكدة أنه تبدأ خطة توزيع المنهج من يوم 30 سبتمبر أول يوم دراسة.





الدروس والموضوعات بمنهج الفيزياء للمرحلة الثانوية بالعام الدراسى الجديدحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدروس والموضوعات الخاصة بمنهج الفيزياء للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول من الصف الأول الثانوي للثالث الثانوي، خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث أكدت الوزارة أن خطة توزيع منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية تبدأ من يوم 30 سبتمبر أول يوم دراسة، ويستمر حتي يوم نهاية ديسمبر، وتخصيص شهر يناير للمراجعة قبل امتحانات نصف العام الدراسي، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، يوم 27 يناير ويستمر حتي يوم 8 فبراير 2024.





وجه بتطوير المنظومة.. الرئيس السيسى يطلع على العمل بوزارة العدل.. إنفوجرافوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.





الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريفأعلن حسن شحاتة وزير العمل، الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرياً طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .





قاده تطبيق الخرائط لجسر محطم.. أمريكية تقاضى جوجل بعد التسبب فى مصرع زوجهاأقامت أرملة رجل أمريكى من ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل، حيث مات زوجها بعد أن قاد سيارته نحو جسر منهار متبعا اتجاهات تطبق خرائط جوجل Google Maps. وتتهم الأسرة الشركة بالإهمال، وزعمت أنه تم إبلاغ الشركة بانهيار الجسر لكنها أخفقت فى تحديث نظامها.





البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 5% لتصل إلى 30% لمواجهة التضخمقرر البنك المركزي التركي زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، الخميس، متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.





بنك إنجلترا المركزى يثبت أسعار الفائدة عند 5.25%قرر بنك انجلترا المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25%، اليوم الخميس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة أمس الأربعاء عند 5.5%.





المالية: تهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص لقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجياأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.





الأهلى يحقق أول انتصار أفريقى بكأس العالم لأندية السلة بعد هزيمة إيجنايت الأمريكىبات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على إيجنايت الأمريكي.





أغلى 10 لاعبين تخطوا الـ30 عاما فى ملاعب العالم.. محمد صلاح الثالثيتصدر هارى كين، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، قائمة أعلى اللاعبين من ناحية القيمة التسويقية ممن بلغوا 30 عاما أو أكثر فى ملاعب كرة القدم خلال الوقت الحالى.





20 معلومة من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الليلة.. الأبيض "كعبه عالى" أمام السماوى.. ركلات الترجيح تهدى كتيبة باتشيكو الانتصار.. 10 محترفين أجانب كلمة السر.. والتعادل السلبى شعار آخر اللقاءاتيترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل 2023/ 2024، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..





"أهلا مدارس" فى الجيزة.. المعرض الرئيسى بفيصل يطرح حقائب وأحذية وأدوات ومنتجات غذائية.. يضم جناحا للكتب الخارجية.. يستقبل المواطنين من 9 صباحا حتى 10 مساءً.. و3 معارض أخرى فى إمبابة والبدرشين والعمرانيةانطلقت معارض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والمواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات، تزامناً مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، إذ يتم طرح الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والملابس والكتب الخارجية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بجانب السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز وزيت الطعام والمكرونة واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ30%.





وزير المالية فى لقاء بمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية: تعزيز التعاون فى الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة.. محمد معيط: تعميق التواصل عبر الحدود لدفع التكامل الأفريقى باتفاقية التجارة الحرةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.





الممنوعون من التصويت فى انتخاب الرئاسة بأمر القانون.. حرمان مؤقت للمحجور عليهم والمصابون باضطرابات نفسية.. ومنع 6 سنوات لمن صدر ضدهم أحكام فى جرائم التهرب الضريبى أو إفساد الحياة السياسية أو مخلة بالشرفأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفيً عالمي، الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.





قصص وأرقام حول تاريخ جائزة نوبل.. ألفريد صنع باسمه جائزة بسبب جملة "تاجر الموت".. 5% فقط من الإناث حصلن على الجائزة طوال تاريخها.. ترشيح هتلر لـ"السلام" تسبب فى نوبة سخرية.. وهؤلاء رفضوا استلامها لهذه الأسبابتم تقديم جوائز نوبل لأول مرة في عام 1901، وأصبحت منذ ذلك الحين من أكثر الجوائز المرموقة في العالم، وعلى الرغم من نزاهتها، فإن الجوائز لم تسلم من الفضائح، ونقدم هنا قائمة بقصص جائزة نوبل التي أثارت الكثير من الجدل.





الدعم النقدى للمستفيدين من "تكافل وكرامة " بعد زيادة الـ15%.. اعرف التفاصيلتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، حيث يصل إجمالي الدعم النقدى المخصص لبرنامج " تكافل وكرامة" بعد الزيادة إلى 36 مليار جنيه سنويا.





هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنوياوجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، و التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين و في مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم و بصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.





محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" فى العمرانية بتخفيضات 30%.. فيديوافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلا مدارس" بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.





رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام بسانت كاترينخلال جولته بمدينة سانت كاترين اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام، وتشمل إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف م2، ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 م2، بحيث تضم مسرحا، وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، لتستوعب مختلف الفعاليات، مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية.





آخر أيام الصيف.. الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة بكل أنحاء الجمهوريةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء واستقرار فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .





رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترينتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.





انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبرا الخيمة 14 ساعة السبت.. تعرف على السببأعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، وذلك يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءا، لتحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة.





قرار جديد من وزير التعليم بشأن دخول وانتظام الطلاب بالعام الدراسى الجديدأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر، حيث وجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى فى كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.





ذكرى وفاة المشير طنطاوى بطل الحرب والثورةتحل اليوم ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق ، ورئيس المجلس العسكري في 25 يناير 2011.





الصحة: تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" مجانًاقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا.

الإسكان: تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – صناعى غذائى – مدرسة – مركز طبى – نادٍ رياضي اجتماعي – مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).





البورصة تقرر يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوىقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.





أسعار الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في الأسواق وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب نتيجة عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات اللحظية في سعر الأونصة العالمية.





كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبياقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام سان جورج الإثيوبي في افتتاح مشواره في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة المصري أمس بسبب الإيقاف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز.. ظهور عبدالشافى وناصر منسى مهاجمايقترب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.





نهاية فصل الصيف رسميًا غدًا.. والخريف يبدأ السبت المقبلساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.