- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى متابعة الرئيس السيسى لاستراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتوجيههاته بتعميق التصنيع المحلى وكذا تحقيق تحسن نوعى في منظومة التقاضى.
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..
الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى.. ويتابع استراتيجية تطوير "العربية للتصنيع" ويوجه بتعميق التصنيع المحلى
مدبولى يلتقى مشايخ البدو والقساوسة ويؤكد: "التجلى الأعظم" سيكون مصدر خير على سيناء بكاملها
220 ألف مشروع لتنمية المرأة الريفيةتوجيهات رئاسية بدعم الصناعات الحرفية والتراثية
قيادات قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع وزارة الشباب واتحاد العمال
"المشاط" تدعو مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولا
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب الجوى المشترك "آمون – 23"
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز