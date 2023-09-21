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وزيرة الثقافة تفتتح معرض "سكتش" بمتحف محمود خليل وحرمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرِض "سكتش"، الذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في بداية الموسم الفني الجديد لقاعة "أُفق" بمتحف "محمد محمود خليل وحرمه"، ويستمر حتى 20 أكتوبر المُقبل.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالأعمال المُشاركة التي تُعبر عن تنوع الرؤى في التناول لدى الفنانين المشاركين، والذين يُمثلون أجيالًا متعددة في الحركة التشكيلية، كما أشادت بالفكرة التي يقوم عليها المعرض والذي يأتي في أطار "معارض المشروع" الهادفة لتقديم أفكار نوعية لعدد من الفنانين يجمعهم معرض واحد.

ووجهت وزيرة الثقافة، الدعوة لكل محبي الفنون التشكيلية، لزيارة المعرض والاستمتاع بالأعمال المشاركة بالمعرض.

يُذكر أن معرِض "سكتش" يضم ٢٤٠ عملًا ل ٢٣ فنانًا، وهو معرِض غير نمطي يطرح إشكالية الوعي بالاصطلاح وتفسيره وماهيته وانعكاسه على التجربة الإبداعية، وذلك من خلال أعمال نُخبة من التشكيليين المصريين بتناول مصطلح الرسوم السريعة "سكتش"، من زوايا المفهوم والشكل والمعالجة والخامة، ورؤى نقدية لعدد من الأساتذة النقاد والكتاب، فى تباين يهدف لفتح نقاشات تشكيلية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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