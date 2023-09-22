شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية المرقسية تستضيف قافلة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة وندوة تحت شعار "صحتى أمانة.. بلدى أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال المكتب البابوى للمشروعات، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، استضافت الكاتدرائية المرقسية اليوم، قافلة طبية بها كافة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة واهتمام الدولة بدعم صحة المرأة، حيث شملت القافلة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف علي سرطان الثدي و توفير سيارة وزارة الصحة المتنقله لتقديم خدمة "الماموجرام" بالمجان.

وتردد علي مدار اليوم عدد 328 مواطن للكشف و الاستفاده من القافله الطبيه و خدمات المبادرة.

وشملت فعاليات اليوم ندوة داخل المقر البابوى تحت شعار "صحتى أمانة ... بلدى أمانة"، واستضافت الندوة الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة - مكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، وألقت كلمتها عن المبادرات الرئاسية التى أطلقتها وزارة الصحة، وتحدثت عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها كل مواطن.

ومن جانبها، ألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، محاضرة ضمن مبادرة وحملة المجلس القومي للمرأة "بلدي أمانة"، وقامت بتوعية السيدات عن دورهم تجاه الوطن.

وفي ختام الندوة، ألقت الدكتورة نيفين الوحش، أخصائية تجميل الأسنان وصحة الفم وأخصائية صحة المرأة، كلمة عن صحة المرأة وطرق الوقاية من الأمراض.

جدير بالذكر أن المكتب البابوي للمشروعات أنشأه قداسة البابا عام 2013 لدعم الصحة والتعليم وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب المصري، ومن ضمن اهتمامات المكتب تمكين المرأة وتدريبها وخلق فرص عمل لها، وخلال هذا العام قام المكتب بتدريب عدد ٥٩ سيدة على الخياطة وخلق فرص عمل لهم.

وفي ختام اليوم، تم إهداء السيدات المشاركات في الندوة شنطة صغيرة صديقة للبيئة وتحمل شعار حملة "بلدي أمانة" من إنتاج صاحبات المشروعات الصغيرة التي دعمهم المكتب البابوى للمشروعات فى إنشاء مشروعاتهم وتسويق إنتاجهم.