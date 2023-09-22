شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: صرف زيادة المعاشات ومنحة الـ300 جنيه نوفمبر المقبل بأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية، إن حزمة الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات في محافظة بني سويف بشأن المعاشات والأجور، يخرج منها جزء بقانون والجزء الآخر بقرارات من رئيس الوزراء بعد إقرار القانون.

وتابع جمال عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "مجلس النواب يجتمع في دور الانعقاد المقبل في الأسبوع الأول من أكتوبر، وما سيحدث أن المنحة المقررة والمستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر وكذلك المعاشات ومنحة الـ300 جنيه، في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر".

وأكمل: "هناك 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه".