شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب شراء السمك إذا ظهرت عليه 9 علامات أبرزها الرائحة غير المقبولة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت سالى أن علامات الفساد فى الأسماك، هى:
1- الرائحة غير المقبولة.
2- قشور سهلة النزع.
3- العيون مغطاة بقليل من اللزوجة والقرنية معتمة.
4- الخياشيم لونها بني قاتم أو صفراء أو خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة.
5- الجلد فاقد اللمعان مغطي بطبقة مخاط.
6- الضغط بالإصبع على لحم السمكة يستمر الانخفاض بعد زوال الضغط.
7- قوام الأسماك غير متماسك (طري)، وقد يحدث انفجار للتجويف البطني للأسماك الكاملة دليل على تمام فسادها.
8- عند فتح السمكة نجد دما متأكسدا منتشرا بين العضلات ورائحة غير مقبولة، وكل الأحشاء الداخلية متورمة وكريهة.
9- اصفرار الدهن تحت الجلد مع وجود دم حول سلسلة الظهر، وفى هذه الحالة لا يؤكل السمك.
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