مختارات موسيقية ومقتطفات أوبرالية بقيادة إيطالية على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت عنوان الموسيقى والأصوات البشرية، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى نيكولا ماراسكو.

ويشارك بالحفل العازفتان غادة شاكر وأماني منير (بيانو) والمغنيين السوبرانو مني رفلة، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير، وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود إلى جانب عدد من أغانى أشهر الأوبرات العالمية منها افتتاحية لافورزا ديل ديستينولڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق اشبيلية لـ روسيني، كاڤاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جياني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

وأوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية متعددة في مختلف أرجاء العالم.