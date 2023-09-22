79% من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب

وأيد 79% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب، بينما عارض 21% موضوع الاستطلاع.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012