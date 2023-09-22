- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب.
وأيد 79% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالترشيد في استخدام مياه الشرب، بينما عارض 21% موضوع الاستطلاع.
الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز