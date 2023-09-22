حصن بابليون.. الآثار" تحدد رسوم زيارة المواقع الأثرية للمصريين والأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حدَّد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رسوم زيارة حصن بابليون بمصر القديمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وتتمثل الرسوم في:

- 120 جنيهًا (مائة وعشرون جنيهًا للزائر الأجنبي).

- 60 جنيهًا (ستون جنيهًا للطالب الأجنبي).

- 40 جنيهًا (أربعون جنيهًا للزائر المصري).

وأوضح المجلس، أن الأسعار تُطبق من اليوم التالي للافتتاح، وإعادة عرضها على مجلس إدارة الأعلى للآثار مرة أخرى بعد ستة أشهر من تطبيقها.

كما قرر المجلس الموافقة على المقترحات المقدمة من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وفقاً لمنشور وارد إلى غرفة المنشآت الفندقية كالآتي:

- ضم كل من (سبيل أم عباس، وسبيل الأمير عبد الله "أماكن ليس لها رسوم")، إلى تذكرة سبيل السلطان قايتباي.

- ضم كل من (قصر الأمير طاز، وقبة علاء الدين البندقاري، وسبيل يوسف بك، وقبة سنجر المظفر "أماكن ليس بها رسوم")، إلى تذكرة التكية المولوية، مع إتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.