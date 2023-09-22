وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تتجاوز 36.5 مليون للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ارتفاع حصيلة صكوك الإطعام للمرة الأولى منذ انطلاق المشروع.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الجمعة، إنه لأول مرة تتجاوز صكوك الإطعام ستة وثلاثين مليونا ونصفا، بزيادة أكثر من ٧٥٠٠ صك عن العام الماضي.

وتابع وزير الأوقاف:"ما زال العطاء متصلا، اللهم تقبل من كل من أسهم بجهد أو مال".

وأطلقت وزارة الأوقاف، في فبراير 2022 مشروع صكوك الإطعام لتوزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأِشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تسليمها لمديري المديريات.

وشدد وزير الأوقاف، على أن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي والتي وصلت تبرعاته العام الماضي لما يقرب من 142 مليون جنيها.