شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 31 ألف متر مربع.. تعرف على محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة إحدى أهم المشروعات القومية التابعة لوزارة النقل، حيث تقام على مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى على جزء تجارى ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ىدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 متر بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية

وتستعد المحطة للافتتاح من حيث (تأثيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسى أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المحطة

1 - يوجد بها 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر.

2 - ولربط جراج المحطة ‏بالمحور يوجد عدد 2 نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة وكذلك أرصفة المحطة المحتلفة.

3 - يشتمل المبنى عَلِى 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و 4 أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى ‏سكك حوش المحطة.

4 - ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشى - البضائع) ويبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

5 – يوجد بها مبانى خدمية وورشة صيانة عربات القطارات ‏وتشمل 12 سكة ‏ بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق

6 - تضم المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر جراج متعدد الطوابق يسع ( 1100) عربة طبقا للاشترطات العامة وراعت فصل حركة السيارات الملاكى التى ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعى.

7 - مواقف الحافلات تسع حوالى 20 أتوبيس كما تم ربط مداخل موقف الحافلات و الجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من (موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق)

8 - تقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان ستكون عند افتتاحها ذات مستوى عالمي من الخدمات فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار

9 - روعى عند اختيار موقع المحطة وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو )

10 – يعتبر موقع المحطة استراتيجى ويربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب).

11 - من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .



الأعمال فى المحطة



جانب من الأعمال فى المحطة



جانب من المحطة



محطة القطارات



محطة قطار



محطة قطارات الصعيد ببشتيل