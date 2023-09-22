شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنظيم 5 دورات تدريبية بالمركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

قال سويلم، إنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة (23) متدربا أفريقيا و(55) متدربا مصريا، وذلك خلال الفترة من 2 مايو الى 13 أغسطس الماضى، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة (15) من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (11 - 21) يونيو الماضى .

ومن المقرر أن يتم عقد دورة تدريبية قريبا تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا و(15) متدربا مصريا خلال الفترة من 24 سبتمبر الى 12 أكتوبر، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه والمناخ" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة (20) متدربا أفريقيا خلال الفترة من (14 - 25) يناير 2024 .

كما استعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع.. فقد تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدربا بشكل فعلى، وعدد 875 متدربا عن بعد .

وقد تم تحت مظلة المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم 4 يونيو الى 13 يوليو بمشاركة (40) متدربا، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من 4 يوليو الى 2 أغسطس لمدة 4 أسابيع بمشاركة (50) متدربا، كما ينعقد حالياً دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من 28 أغسطس الى 9 أكتوبر بمشاركة (33) متدربا .

جدير بالذكرن أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (6000) متدرب مصرى و(200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً)، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية .