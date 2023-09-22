شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يوجّه بزيادة ورديات العمل بالشركات للانتهاء من التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية).

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة التي تقوم بتنفيذها الشركات التابعة (مصانع 18، 27، 81، 99، 300)، حيث قام ممثلو الشركات الخمسة بإجراء عروض تقديمية عن المشروعات المنفذة خلال العام ومقترح المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من العام.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الاجتماع جاء كذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة بشكل عام والوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة في اللقاءات والزيارات التفقدية التي تمت خلال الفترة الماضية، وشدد السيد الوزير على أن الظروف العالمية الحالية تحتم علينا بذل الكثير من الجهد لتعميق التصنيع في مختلف القطاعات سواء في المجال العسكري أو المدني، وخصوصاً في مجال إنتاج الذخيرة والأسلحة.

ووجّه الوزير بتنفيذ ورديتين عمل بالشركات التي يتطلب العمل بها تنفيذ أكثر من وردية لإنهاء العقود المسندة لهذه الشركات في التوقيتات المحددة، كما وجّه بالاهتمام بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وجميع الماكينات بمختلف الشركات التابعة، إلى جانب قيام قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية بتنفيذ المرور الدوري والمفاجيء للوقوف على تنفيذ تعليمات الأمان بالشركات التابعة، مشدداً على أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة القادمة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).

أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال الاجتماع على ضرورة إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمداومة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم وتحفيزهم على بذل المزيد من العمل والجهد والعمل على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء.