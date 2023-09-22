شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) بمدينة أكتوبر الجديدة، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.



وفد معاوني رؤساء أجهزة المدن في مدينة أكتوبر الجديدة

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية والخدمات بالمدن المختلفة، وأهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدينة التي تشهد إقبالا كبيرًا على حجز الوحدات بالمبادرة.

وفي ذات الإطار، استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير والمشرف على مكتبه، بتشكيل مجموعات عمل من معاوني رؤساء الأجهزة للقيام بزيارات للمشروعات القومية بالمدن الجديدة لتبادل الخبرات والوقوف على المعوقات ودراسة الحلول ووضع مقترحات للتطوير.



عمارات سكن كل المصريين

واستعرض جهود الجهاز في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات وتجهيز ممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات "سكن كل المصريين " حيث يبلغ طوله 5 كم بقطاع أ غرب المطار، كما استعرض موقف المباني الخدمية بالمدينة والتي تبلغ حوالي 26 مبنى خدميا، بها مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات وغير ذلك من خدمات.

قال رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التي يتم تغذية المشروع من خلالها حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميجا فولت، وكذلك تم استعراض أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 16 ألف فدان، مؤكداً أن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمي، وكذا خط سكك حديد الجيزة/الواحات.



مشروع سكن كل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

وعقب ذلك قامت مجموعة العمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن بجولة تفقدية بمشروعات سكن كل المصريين، ومحطة محولات كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة، بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأثنى معاونو رؤساء الأجهزة على الجهد المبذول فى إخراج المشروعات فى هذه الصورة، مقدمين الشكر لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على ما يبذلونه من جهود.