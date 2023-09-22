شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى "حياة كريمة" فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعمل على تحقيق التكامل بين أهدافها والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وتركز فى مشروعاتها بالقرى المصرية المنفذة بها على الحفاظ على البيئة، ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والتزاماً بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى إنه جارى العمل على التوسع فى توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية، وإضاءة المباني الحكومية و الشوارع بها، فضلاً عن اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى إنه تم تركيب 11 محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة القومية للكهرباء ومحطتين غير متصلين بالشبكة ببعض مواقع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في إطار مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظم للخلايا الشمسية والذى يهدف إلى إزالة العوائق من أجل زيادة إنتاج الطاقة من خلال أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة، لافتاً إلى أن المشروع يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة دولة اليابان.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تأهيل القرى المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وإدراكًا لأهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، والذى يعد أحد أبرز أهداف المُبادرة الرئاسية والتي تطبق معايير المباني الخضراء، والطاقة الشمسية في تنفيذ مشروعاتها تزامناً مع جهود الحكومة المصرية في التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أنه تم تركيب الـ 11 محطة طاقة شمسية متصلة بشبكة الكهرباء القومية في كل من محافظات بني سويف والمنيا والقليوبية، تمهيداً لافتتاحها مع شركاء المشروع، مضيفا: أن مواقع تركيب محطات الطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء القومية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تشتمل علي عدد من مجمعات خدمات المواطنين والخدمات الزراعية والمدارس ووحدات الإسعاف ومباني الحضانات بالثلاث محافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " نجحت في تغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية خلال الأعوام الماضية، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضاري، مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة التى تم الانتهاء منها و الجارى تنفيذها ركزت على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه في المدن، بإقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.