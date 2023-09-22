وزير الإنتاج الحربي يطّلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالشركات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية)، وذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة و ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة التي تقوم بتنفيذها الشركات التابعة (مصانع 18، 27، 81، 99، 300) حيث قام ممثلو الشركات الخمسة بإجراء عروض تقديمية عن المشروعات المنفذة خلال العام ومقترح المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من العام.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الاجتماع جاء كذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة بشكل عام والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة في اللقاءات والزيارات التفقدية التي تمت خلال الفترة الماضية، وشدد الوزير على أن الظروف العالمية الحالية تحتم علينا بذل الكثير من الجهد لتعميق التصنيع في مختلف القطاعات سواء في المجال العسكري أو المدني، وخصوصاً في مجال إنتاج الذخيرة والأسلحة.

ووجّه الوزير بتنفيذ ورديتين عمل بالشركات التي يتطلب العمل بها تنفيذ أكثر من وردية لإنهاء العقود المسندة لهذه الشركات في التوقيتات المحددة، كما وجّه بالاهتمام بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وجميع الماكينات بمختلف الشركات التابعة، إلى جانب قيام قطاع الأمن والسلامة والصحة المهنية بتنفيذ المرور الدوري والمفاجئ للوقوف على تنفيذ تعليمات الأمان بالشركات التابعة، مشدداً على أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة القادمة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال الاجتماع ضرورة التزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمداومة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم وتحفيزهم على بذل المزيد من العمل والجهد والعمل على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء.​