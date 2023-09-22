شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية على متنها 2583 سائحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية Nieuw Statendam القادمة من دولة اليونان، وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية إن الباخرة السياحية Nieuw Statendam وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم وعلى متنها فوج سياحي 2583 سائحا، 954 بحريا من طاقم السفينة، متعددي الجنسيات، الأمريكية، الأسبانية، الألمانية، والإيطالية.

وتابعت العرجاوي أن الباخرة السياحية وصلت إلى الميناء، وسيغادر فوج الباخرة اليوم بعد إتمام جولته السياحية في عدد من المزارات بالإسكندرية والقاهرة.

وأكدت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، أنه تم استقبال الفوج السياحي من قبل أخصائيى السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.

وأشارت مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن الباخرة السياحية Nieuw Statendam قادمة من دولة اليونان وسوف تتجه إلى دولة تركيا، بتوكيل سياحي ابركرومبي، وبتوكيل ملاحي انشكيب.