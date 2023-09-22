أبرزها تنفيذ 84 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 286 قضية مخدرات وتنفيذ 84814 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 206 قطع سلاح ناري بحوزة 158 متهما، وتنفيذ 84814 حكم قضائي متنوع، ضبط 286 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 38 متهما هاربا ، وضبط 15 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 257 دراجة نارية مخالفة ، وضبط 27640 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.​