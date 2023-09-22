شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد عقوبة عدم الالتزام بارتداء الزى المدرسى استعداداً للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة الانضباط المدرسى الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقوبة عدم التزام الطلاب بالزي المدرسي أو المظهر العام المناسب للبيئة المدرسية، استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، موضحة أنه يتم التعامل بالطرق التالية :

المعالجة الأولى : يتم التنبيه في الإذاعة المدرسية على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وقراءة نص المادة السادسة منه ، ثم يتم مقابلة الطالب والتعرف على اسباب عدم التزامه بالزي المدرسي مع الارشاد والتوجيه.

المعالجة الثانية : يتم استدعاء ولي الأمر واخذ تعهد عليه بالالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن مواصفات الزي المدرسي ، وتحويل الطالب غير القادر مادياً إلى الاخصائي الاجتماعي لإجراء بحث إجتماعي واتخاذ اللازم بشأنه.

المعالجة الثالثة : يتم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة ، ولا يجوز لأي طالب او طالبة ارتداء زي مخالف ، ولا يسمح للطالب او الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة حال المخالفة ، ويراعى في جميع الأحوال ان يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.



التعديات



جانب من التعديات



جانب من المخالفات



جانب من مخالفات المستوى الثالث



جانب من مخالفات المستوى



عقوبات الانحرافات



عقوبات الغياب



مخالفات المستوى الأول



مخالفات المستوى الثالث