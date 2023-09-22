"الآثار" تستهدف المشاركة في معرض عالمي للسياحة.. وتستطلع رأي الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بصدد دراسة المشاركة في المعرض السياحي الدولي، الذي سيعقد في بلجراد الصربية خلال فبراير 2024.

وأضاف عاقل، أنه يعقد المعرض هذا العام في دورته الـ 45، ويعد من أكبر المعارض السياحية في صربيا وجنوب شرق أوروبا، إذ سجل في دورته السابقة ما يجاوز الـ 450 عارض، وأكثر من 40 ألف زائر، وتم تنظيم أكثر من 500 اجتماع B2B خلال المعرض، كما توصي السفارة المصرية بصربيا بـ أهمية التمثيل المصري بالحدث.

وأشار، إلى أن الهيئة تستطلع رأي القطاع الفندقي في الرغبة في الاشتراك بالمعرض المذكور من عدمه، حتي يتسنى لها تحديد حجم المشاركة بناء على عدد طلبات الاشتراك التي ستصل إليها، في موعد غايته الأحد 8 أكتوبر على البريد الإلكتروني المخصص.

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