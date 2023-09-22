الناقدة كريمان حرك تستعرض فن الباليه والرقص المعاصر بالمسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب "الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، والذى صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر.

وتستضيف كل من الدكتورة احلام يونس العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه ورئيس أكاديمية الفنون الاسبق، الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، الكاتب الصحفى حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويديرها الإعلامي أيمن عدلى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية لعازف الاوبوا الدكتور وسام امين والمطربة ريم كمال وذلك فى السابعة مساء الاثنين 25 سبتمبر على المسرح الصغير.

يقدم الكتاب لمحة تاريخية موثقة عن نشأة فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر وتطوره منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن، ويضم رؤية نقدية وتقييم موضوعي لعروض فرق الباليه والرقص الحديث، المحلية والزائرة التي استقبلتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى 2023 .

جدير بالذكر أن كريمان حرك ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية متخصصة فى مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عاما، والوحيدة من أبناء جيلها التى أرست دعائم النقد الصحفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون فى الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، تم تكريمها على جهودها عدة مرات بالكثير من المحافل الإبداعية منها مهرجان الرقص الحديث عام 2010، مهرجان الموسيقى العربية عام 2013، مهرجان القلعة عام 2018، كما كرمتها دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، تشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، عضو اللجنة العلمية فى مؤتمر الموسيقى العربية وعضو لجنة الموسيقى والاوبرا والباليه بالمجلس الاعلى للثقافة.

أما سلسلة كتب الفن الجميل صدر الجزء الأول منها عام 2016 بعنوان "إسهامات الفرق المصرية في الموسيقى والأوبرا والباليه" وتناول عروض الفرق التي تتبع الدولة، كما جاء تمهيدا لباقي اجزاء السلسلة، وصدر الجزء الثاني عام 2018 بعنوان "فن الأوبرا في مصر"، ثم صدر الجزء الثالث عام 2021 بعنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة في مصر"، وأعيد طبع تلك الأجزاء أكثر من مرة لنفاد الطبعات الأولى.