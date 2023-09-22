غدًا.. بداية فصل الخريف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن الكرة الأرضية سوف تشهد يوم السبت 23 سبتمبر 2023م انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لهذا العام.

وأضاف أن ذلك اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية عندما تتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء، وهي اللحظة التي تحين في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أشار إلى أنه وفي هذا اليوم تشرق الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.

جدير بالذكر أن هذا الفصل - الذي يتميز الجو فيه غالباً باعتداله عادةً بالمقارنة بالفصول الأخرى - سوف يستمر مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة، وبينما يكون الوضع مختلف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى حيث يكون فصل الربيع.