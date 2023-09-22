الأوقاف: صرف ٨٠٠ جنيه للعاملين بالوزارة لجهودهم في الأنشطة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن حرصها على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.