شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع مجمع تدوير المخلفات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة، انها بصدد بحث مقترح مشروع لانشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات في محافظة بورسعيد، ضمن خطة الوزارة في توفير فرص دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره فى المنظومة البيئية وخاصة المخلفات، في اطار فرص الاستثمار في كافة مراحل منظومة المخلفات كالجمع والنقل والتدوير، إضافة الى العمل على المساهمة فى استدامتها، لتحقيق الربحية الاقتصادية بتعظيم الاستثمار فيها.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن لانشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات في محافظة بور سعيد.

1- المجمع المتكامل للتدوير الآمن لمخلفات محافظة بورسعيد سيتم إنشاؤه بالكيلو ١٤ جنوب بورسعيد.

2- مشروع المجمع المتكامل للتدويرالآمن لمخلفات محافظة بورسعيد، يضم عدد من الجوانب الفنية منها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.

3- يراعى مشروع المجمع المتكامل للتدوير الآمن لمخلفات محافظة بورسعيد الكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات.

4- يمتلك مشروع المجمع المتكامل للتدوير الآمن لمخلفات محافظة بورسعيد خطة لتنفيذ آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل.

5- جارى تشكيل لجنة فنية ومالية مشتركة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة كافة الجوانب المرتبطة بالمشروع.

6- مشروع المجمع المتكامل للتدوير الامن لمخلفات محافظة بورسعيد يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات، والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة بالتعاون مع التنمية المحلية تسعى الى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في كافة المحافظات ضمن خطة الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة، وعدم الحرق العشوائى للمخلفات، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص، والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدان الصحية الآمنة.