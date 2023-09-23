شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالنمسا تدشن حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الجالية المصرية بدولة النمسا الاتحادية حملة مواطن لدعم مصر وذلك قبيل المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية في مصر يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من سبتمبر.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تدشين حملة مواطن لدعم مصر والتي جاءت تحت شعار "كن مع الوطن" تهدف إلى تعريف الناخبي المصري في النمسا بالأهمية القصوى لضرورة ممارسة حقوقه الديمقراطية من ناحية، وكذلك لإلقاء الضوء على المنجزات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة استكمال المسيرة الرائعة التي خطى فيها الرئيس خطوات واسعة من ناحية أخرى.

وأضاف بهجت العبيدي أنه سيكون هناك تشكيل للحملة في العاصمة النمساوية فيينا وكذلك في مقاطعات النمسا المختلفة.

ومن ناحيته أعلن رؤوف خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا سعادته بالمشاركة في حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" وذلك لإيمانه المطلق بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن كل من له عينان يستطيع أن يرى بوضوح ما حققه الرئيس السيسي الذي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وأشاع الأمن والأمان في ربوع مصر بالإضافة للمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس وخطى فيها خطوات واسعة.

وأخيرا قال أحمد نصار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالنمسا عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أبناء الجالية المصرية بالنمسا تقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لأنها تدرك أنه القائد المناسب لمصر في مرحلة من أصعب المراحل التاريخية على المستويين: الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الحملة تسعى إلى حشد الأصوات لدعم السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.