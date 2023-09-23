رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يكشف موعد تراجع أسعار الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت الطماطم ارتفاعًا غير مسبوقًا في أسعارها بالأسواق المحلية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الرئيسية لهذه القفزة، والتوقيت المتوقع لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الطماطم شهدت ارتفاعاً غير مسبوقاً، بسبب تأثر محصول الطماطم بالتغيرات المناخية، والموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الفترة الماضية، مما أثر على الإنتاجية، مشيرًا إلى، أن الطماطم من المحاصيل الغير قابلة للتخزين وسريعة التلف.

وأشار النجيب، إلى التراجع الكبير في شراء الطماطم مع نقص المعروض منها في الأسواق، مضيفا أن كيلو الطماطم يباع حاليًا بسعر يبدأ من 20 جنيها ويصل إلى 25 جنيهًا على حسب المنطقة الجغرافية التي يباع بها.

وقال مهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بأن هناك حملات على زراعات الخضراوات لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين وخاصة مزارع الطماطم باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد.

وأضاف "فوزي"، لمصراوي، أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية و العروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.