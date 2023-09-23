اليوم.. محاكمة 111 متهمًا في "طلائع حسم الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، و حسام الدين فتحي أمين.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ 111 متهمًا في القضية التي تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى يناير 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.